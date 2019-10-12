مضاعفة الجهود لتحسين جودة الحياة

أكد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، ضرورة مضاعفة أداء القطاعات الحكومية لتحسين جودة الحياة والاهتمام بتطوير الأحياء السكنية في المدينة المنورة. جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الثانية لمجلس المنطقة من دورته الثالثة، بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل. وحثّ الأمير فيصل بن سلمان، القطاعات الخدمية كافة باستكمال البنية التحتية اللازمة في الأحياء خصوصاً التي تعاني قصوراً في الخدمات العامة ومعالجة الملاحظات بشكل عاجل، مشددا على أن استمرار الوضع القائم في بعض تلك الأحياء لن يكون مقبولاً، وأن الشفافية لابد أن تُتبع بعمل جاد ومتواصل لتحقيق رضا المستفيدين. ووجه أمير المنطقة بتشكيل لجنة عاجلة لعمل مسح كامل لأحياء غرب المدينة كمرحلة أولى، ومعالجة ما يلحظ من قصور في كفاءة الشوارع الداخلية، وبما يحقق انسيابية الحركة المرورية ويرفع من الكفاءة المطلوبة لتلك الشوارع.



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