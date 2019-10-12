الأمطار تجدد معاناة أهالي ريم الدرب

شهدت محافظة الدرب شمال منطقة جازان، أمس، استمرار هطول حالة الأمطار المتواصلة الغزيرة خاصةً على مركز ريم التابع لها، ما أدى إلى جريان عدة أودية وشعاب منها: وادي عتود، ونتج عنها قطع وإغلاق الطريق المؤدي إلى قرية الدرب القديمة، حيث دهم السيل بعض المركبات في وسط الوادي، والتي نجت بأعجوبة.

فرق ودوريات

أدى جريان سيل وادي عتود في المحافظة، أمس، إلى قطع الطريق على أهالي قرية الدرب القديم عن الشارع العام، ودهم بعض المركبات في وسط الوادي، نظراً لعدم وجود إنذارات مسبقة للمواطنين، وبعد وصول السيل انتشرت فرق ودوريات الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني، وكذلك الشرطة والمرور على مداخل الطرق التي تقع على مجرى الوادي، وتدخلت البلدية ما أدى إلى إغلاق المداخل والطرق التي قطعها السيل تماماً، وبشكل احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وتوجيه قائدي المركبات لطرق آمنة وبديلة.

حلول دائمة

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في قرية ريم، استمر هطول الأمطار وجريان الشعاب وانقطاع الطرق عن الأهالي، ووقفَ رئيس المركز علي أبو قرن على الموقع، وقام بإبلاغ الطرق والبلدية، وقامت البلدية والطرق بمسح الطرق التربية، ولكن مع استمرار الأمطار انقطعت الطرق من جديد، فيما ناشد أهالي ريم المسؤولين بالعمل على حلول دائمة وليست مؤقتة، وأكد رئيس المركز، أن العمل جارٍ على مسح وفتح الطرق من قبل إدارة الطرق والبلدية.

حالة إغماء

قال المواطن، أحمد عتودي، إن السيل وصل إلى وادي القضب والعقوم الذي لم يأتهِ منذ 13 عاماً، وفُقد شخص من أهالي عتود، وهو يتابع السيل في مزارعه، وعثر الأهالي على مركبته بجانب الطريق، فيما وُجد المفقود وهو في حالة إغماء، وجرى نقله إلى المستشفى وهو في حالة صحية جيدة.