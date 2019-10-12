ربط تجديد تراخيص المنشآت القائمة بصداقتها لذوي الإعاقة

وأشار عضو المجلس البلدي، وعضو مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء فهد الملحم لـ«دوت الخليج»، إلى أن المبادرة تعد نواة لبرامج الدمج من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة، وتحقيق التصميم الشامل وتهيئة الوصول في المرافق العامة والخاصة في كل من: الممرات، المنحدرات، المصاعد، دورات المياه، الأرصفة، مواقف السيارات، اللافتات الإرشادية، التي تحقق الاشتراطات والمعايير، مؤكداً أهمية تهيئة البيئة العمرانية وفق معايير الكود الهندسي السعودي للوصول الشامل، وذلك استناداً إلى قيم مجتمعية عادلة وقواعد فنية منظمة توفر الحلول الهندسية الكفيلة بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في تجاوز عقبات الوصول عبر إجراءات واشتراطات فنية ووسائل هندسية ومعمارية وتقنية تستوعب الجميع، مؤكداً ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الأنماط المدنية الحديثة.
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