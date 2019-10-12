ربط تجديد تراخيص المنشآت القائمة بصداقتها لذوي الإعاقة

أكد مسؤولون في 3 قطاعات حكومية «أمانة الأحساء، المجلس البلدي، وجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة» تطبيق ربط تجديد التراخيص النظامية للمنشآت السياحية والترفيهية والمباني التجارية القائمة والقديمة، بصداقتها لذوي الإعاقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك أسوةً بما هو معمول فيه حالياً مع إصدار (التراخيص النظامية) الجديدة للمنشآت، وربط إيصال التيار الكهربائي لهذه المنشآت الجديدة من الجهة المشرفة أو المكتب الاستشاري بتنفيذ معايير الكود الشامل لوصول ذوي الإعاقة، لافتين إلى أن أهمية تفعيل تلك البرامج الكفيلة لتحقيقها مبدأ التكافل والاندماج التام للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وأشار عضو المجلس البلدي، وعضو مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء فهد الملحم لـ«دوت الخليج»، إلى أن المبادرة تعد نواة لبرامج الدمج من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة، وتحقيق التصميم الشامل وتهيئة الوصول في المرافق العامة والخاصة في كل من: الممرات، المنحدرات، المصاعد، دورات المياه، الأرصفة، مواقف السيارات، اللافتات الإرشادية، التي تحقق الاشتراطات والمعايير، مؤكداً أهمية تهيئة البيئة العمرانية وفق معايير الكود الهندسي السعودي للوصول الشامل، وذلك استناداً إلى قيم مجتمعية عادلة وقواعد فنية منظمة توفر الحلول الهندسية الكفيلة بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في تجاوز عقبات الوصول عبر إجراءات واشتراطات فنية ووسائل هندسية ومعمارية وتقنية تستوعب الجميع، مؤكداً ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الأنماط المدنية الحديثة.