علاج 19 ألف مريض بمخيم الزعتري

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية لـ 19,239 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن خلال شهر سبتمبر الماضي. وراجع عيادات الطب العام 6,648 شخصاً، وعيادات الأطفال 5,644 طفلاً، كما استقبلت عيادة النساء والولادة 2,567 امرأة، فيما تلقى 1,054 لاجئاً سورياً العلاج في عيادة الباطنية، وراجع عيادتي الأسنان 1,236 مراجعاً. كما تعاملت عيادتا الجراحة مع 961 حالة قدم لها العلاج المناسب، كما جرى تقديم 1,126 تطعيماً لـ 506 أطفال وامرأة، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع مكافحة الأمراض المعدية 306 حالات، وراجع عيادة التغذية والرعاية الصحية 317 مريضاً. يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يولي الجانب الطبي الاهتمام الكبير وذلك من خلال تقديم العلاجات والمستلزمات الطبية المتنوعة للاجئين السوريين بانتظام، بالإضافة لاستهداف أصحاب الأمراض المزمنة والذين يحتاجون للعلاج بشكل دوري، لينعموا بأفضل رعاية صحية ممكنة خصوصًا في بيئة اللجوء الصعبة التي يعيشون بها. كما قام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 10 مهمات إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



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