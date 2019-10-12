معاملات مرفوضة
أظهرت البيانات الصادرة من الأمانة أن إجمالي المعاملات الواردة خلال العام الماضي بلغ 42479 معاملة مرتفعة بنسبة 15.4% عن العام الذي قبله الذي بلغت فيه 36809 معاملات، وحققت المعاملات المرفوضة ارتفاعا بنسبة 0.5% مقارنةً بعام 1439.
وتصدر شهر ذي القعدة باقي الأشهر في عددِ الرخص الصادرة بـ1098 رخصة أي ما يزيد عن 37 رخصة صادرة يومياً، يليه شهر جمادى الآخرة بـ988 رخصة و33 رخصة يومياً، ثم شهر رجب بـ925 رخصة بمعدل 30 رخصة صادرة يومياً.
متطلبات الخدمة
أوضحت أمانة جدة أن من أهم متطلبات الخدمة: التسجيل في بوابة بلدي (للمشاريع السكنية، اختيار المكتب الهندسي، تقديم الوثائق الرسمية (صك الملكية – السجل التجاري/ الأحوال – كروكي تنظيمي – التفويض و الخرائط المعمارية (المساقط – الواجهات – القطاعات) وجدول المساحات، كذلك عقد إشراف على تنفيذ المبنى، و3 مناظير للمشاريع التجارية والريادية، ومصور جوي يوضح موقع المشروع، ودراسة معالجة المياه الجوفية (الهيدرولوجية)، ودراسة مرورية و دراسة التربة، إضافة إلى موافقات جهات ذات العلاقة، وأخذ تعهد من المالك بمراجعة شركة الكهرباء وشركة المياه وهيئة المساحة الجيولوجية (للمشاريع الريادية) بعد إصدار رخصة البناء.
الرخص الصادرة
1440
8333
1439
7111
خلال الأشهر
محرم
2759 واردة
1493 مرفوضة
479 رخصة
صفر
3410 واردة
1688 معاملة مرفوضة
639 رخصة
ربيع أول
2411 واردة
1250 مرفوضة
486 رخصة
ربيع الآخر
3095 واردة
1562 مرفوضة
573 رخصة
جمادى الأولى
4656 واردة
2268 مرفوضة
863 رخصة
جمادى الآخرة
4281 واردة
1954 مرفوضة
988 رخصة
رجب
3919 واردة
1734 مرفوضة
925 رخصة
شعبان
4517 واردة
1857 مرفوضة
843 رخصة
رمضان
3664 واردة
1509 مرفوضة
781 رخصة
شوال
2898 واردة
1143 مرفوضة
781 رخصة
ذو القعدة
5436 واردة
2199 مرفوضة
1098 رخصة
ذو الحجة
1433 واردة
626 مرفوضة
215 رخصة
كانت هذه تفاصيل خبر 23 رخصة بناء تصدر يوميا بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.