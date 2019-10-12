23 رخصة بناء تصدر يوميا بجدة

بلغ إجمالي رخص البناء الصادرة من أمانة محافظة جدة خلال العام الماضي 1440 نحو 8333 رخصة بمعدل 23 رخصة يومياً، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 17.1% مقارنةً بعام 1439 الذي بلغ الإجمالي فيه 7111 رخصة.

معاملات مرفوضة

أظهرت البيانات الصادرة من الأمانة أن إجمالي المعاملات الواردة خلال العام الماضي بلغ 42479 معاملة مرتفعة بنسبة 15.4% عن العام الذي قبله الذي بلغت فيه 36809 معاملات، وحققت المعاملات المرفوضة ارتفاعا بنسبة 0.5% مقارنةً بعام 1439.

وتصدر شهر ذي القعدة باقي الأشهر في عددِ الرخص الصادرة بـ1098 رخصة أي ما يزيد عن 37 رخصة صادرة يومياً، يليه شهر جمادى الآخرة بـ988 رخصة و33 رخصة يومياً، ثم شهر رجب بـ925 رخصة بمعدل 30 رخصة صادرة يومياً.

متطلبات الخدمة

أوضحت أمانة جدة أن من أهم متطلبات الخدمة: التسجيل في بوابة بلدي (للمشاريع السكنية، اختيار المكتب الهندسي، تقديم الوثائق الرسمية (صك الملكية – السجل التجاري/ الأحوال – كروكي تنظيمي – التفويض و الخرائط المعمارية (المساقط – الواجهات – القطاعات) وجدول المساحات، كذلك عقد إشراف على تنفيذ المبنى، و3 مناظير للمشاريع التجارية والريادية، ومصور جوي يوضح موقع المشروع، ودراسة معالجة المياه الجوفية (الهيدرولوجية)، ودراسة مرورية و دراسة التربة، إضافة إلى موافقات جهات ذات العلاقة، وأخذ تعهد من المالك بمراجعة شركة الكهرباء وشركة المياه وهيئة المساحة الجيولوجية (للمشاريع الريادية) بعد إصدار رخصة البناء.

الرخص الصادرة

1440

8333

1439

7111

خلال الأشهر

محرم

2759 واردة

1493 مرفوضة

479 رخصة

صفر

3410 واردة

1688 معاملة مرفوضة

639 رخصة

ربيع أول

2411 واردة

1250 مرفوضة

486 رخصة

ربيع الآخر

3095 واردة

1562 مرفوضة

573 رخصة

جمادى الأولى

4656 واردة

2268 مرفوضة

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863 رخصة

جمادى الآخرة

4281 واردة

1954 مرفوضة

988 رخصة

رجب

3919 واردة

1734 مرفوضة

925 رخصة

شعبان

4517 واردة

1857 مرفوضة

843 رخصة

رمضان

3664 واردة

1509 مرفوضة

781 رخصة

شوال

2898 واردة

1143 مرفوضة

781 رخصة

ذو القعدة

5436 واردة

2199 مرفوضة

1098 رخصة

ذو الحجة

1433 واردة

626 مرفوضة

215 رخصة