وقدرت الشركة التي استحوذت عليها مؤخراً الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أن الحلول الذكية للمساجد بإمكانها توفير 40% من استهلاك الطاقة من خلال الحلول الرقمية في المساجد، وتخفيض نسبة 25% من هدر المياه، إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة 10%.
يذكر أن شركة الإلكترونيات المتقدمة حصدت مؤخراً جائزة جايتكس 2019 عن فئة المدن الذكية من خلال تصميم وتطوير وتنفيذ حلولها الذكية لأحد مساجد الرياض.
مزايا الحلول الذكية للمساجد
40 % نسبة توفير استهلاك الطاقة
25 % نسبة تخفيض هدر المياه
10 % نسبة تخفيض تكاليف التشغيل
ترشيد الاستهلاك
أجهزة استشعار تراقب نسب الرطوبة والحرارة
مراقبة حركة وأجهزة إنذار الحريق
التحكم بالإضاءة من خلال نظم ذكية
تنبيهات آلية للصلاة والإقامة
كانت هذه تفاصيل خبر 3 مليارات سنويا توفرها الحلول الذكية للمساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.