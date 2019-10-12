3 مليارات سنويا توفرها الحلول الذكية للمساجد

خلصت دراسات أجرتها شركة الإلكترونيات المتقدمة إلى أنه يمكن توفير أكثر من 2 مليار ريال في غضون 10 سنوات فقط، من خلال استخدام الحلول الذكية للمساجد في 6 آلاف مسجد فقط، أي أنه يمكن توفير أكثر من 3.3 مليارات ريال سنويا في حال تم تطبيق الحلول الذكية في جميع مساجد وجوامع المملكة البالغ عددها نحو 100 ألف مسجد وجامع.

وقدرت الشركة التي استحوذت عليها مؤخراً الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أن الحلول الذكية للمساجد بإمكانها توفير 40% من استهلاك الطاقة من خلال الحلول الرقمية في المساجد، وتخفيض نسبة 25% من هدر المياه، إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة 10%.

يذكر أن شركة الإلكترونيات المتقدمة حصدت مؤخراً جائزة جايتكس 2019 عن فئة المدن الذكية من خلال تصميم وتطوير وتنفيذ حلولها الذكية لأحد مساجد الرياض.

مزايا الحلول الذكية للمساجد

40 % نسبة توفير استهلاك الطاقة

25 % نسبة تخفيض هدر المياه

10 % نسبة تخفيض تكاليف التشغيل

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ترشيد الاستهلاك

أجهزة استشعار تراقب نسب الرطوبة والحرارة

مراقبة حركة وأجهزة إنذار الحريق

التحكم بالإضاءة من خلال نظم ذكية

تنبيهات آلية للصلاة والإقامة