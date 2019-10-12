الشراكة المجتمعية تدعم 16 مشروعا صحيا

مشاركون في ملتقى القطاع الصحي غير الربحي (دوت الخليج)
مختلف المحافظات
أوضح مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان الدكتور جابر محمد شراحيلي، أن إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان استعرضت برامج إقامة ملتقى القطاع الصحي غير الربحي الثاني لدعم المشاريع الصحية ذات الأولوية في مختلف محافظات المنطقة، بحضور وأعضاء فريق العمل بمقر الإدارة بجازان، أول من أمس.
وأشار شراحيلي إلى أنه عُملت دراسات جدوى من خلال التواصل مع الجهات المانحة والمسؤولية المجتمعية بالشركات التجارية ورجال الأعمال والشخصيات المبادرة للوصول إلى التميز في العمل وتضافر الجهود لتحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والأهلية وتطوير الأداء ومضاعفة الأثر منها.
عمل خيري
أكد شراحيلي أن الملتقى يسعى إلى توفير الدعم لـ6 مشاريع إنشائية صحية داخل منطقة جازان، وكذلك توفير الدعم لـ10 مشاريع توعوية وتثقيفية للعاملين بالقطاع الصحي والجمعيات الصحية غير الربحية داخل منطقة جازان، وذلك من خلال استهداف العديد من الجهات الحكومية والأهلية الداعمة للعمل الخيري.
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