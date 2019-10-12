أهالي الباحة يستقبلون وزير النقل بحزمة مطالب

شركات صيانة الطرق تزيل بعض التشوهات البصرية (دوت الخليج)

يزور وزير النقل الدكتور نبيل محمد العامودي غدا منطقة الباحة، ويلتقي فيها أمير المنطقة، ويزور عدداً من المواقع وبعض المشاريع القائمة والمقترحة في السنوات القادمة، فيما لم يُكشف عن تفاصيل أخرى لجدول أعمال زيارته، والمدة الزمنية لبقائه في المنطقة، بينما عملت شركات صيانة الطرق ليل نهار لتحسين الطرق، وإعادة اللوحات التالفة وخطوط الطرق استعداداً لاستقبال الوزير.

ووجه أهالي منطقة الباحة حزمةً من المطالب المهمة للوزير قُبيل زيارته، والتي تمثلت في: الحاجة إلى ازدواجية طريق الملك سعود الرابط بين محافظتي العقيق والطائف، ضرورة تفقد الطريق السياحي الرابط بين الباحة والمندق الذي حصد المئات من الأرواح البريئة، ازدواجية طريق المخواة - قلوة الذي يعد من أولويات النقل حسب إفادة مدير النقل بالباحة، فضلاً عن ضرورة إنهاء المشاريع المتعثرة وأبرزها: الطريق الدائري الذي توقف العمل به منذ عامين، ازدواج طريق بلجرشي - العقيق - المطار، استكمال ازدواج طريق المخواة المجاردة.