شركات صيانة الطرق تزيل بعض التشوهات البصرية (دوت الخليج)
ووجه أهالي منطقة الباحة حزمةً من المطالب المهمة للوزير قُبيل زيارته، والتي تمثلت في: الحاجة إلى ازدواجية طريق الملك سعود الرابط بين محافظتي العقيق والطائف، ضرورة تفقد الطريق السياحي الرابط بين الباحة والمندق الذي حصد المئات من الأرواح البريئة، ازدواجية طريق المخواة - قلوة الذي يعد من أولويات النقل حسب إفادة مدير النقل بالباحة، فضلاً عن ضرورة إنهاء المشاريع المتعثرة وأبرزها: الطريق الدائري الذي توقف العمل به منذ عامين، ازدواج طريق بلجرشي - العقيق - المطار، استكمال ازدواج طريق المخواة المجاردة.
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي الباحة يستقبلون وزير النقل بحزمة مطالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.