السعودية اليوم / منطقة الباحة تشهد أمطاراً متوسطة



الباحة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 اكتوبر 2019 م واس

شهدت منطقة الباحة اليوم أمطاراً متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات بلجرشي والمخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، إرتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:38ت م

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