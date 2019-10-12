السعودية اليوم / أمطار على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج



أملج 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج، شملت الشبحة وحراض والهجمية وشثاث والرويضات والقرى والهجر التابعة، سالت على أثرها الشعاب وبعض الأودية.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:36ت م

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