السعودية اليوم / أمطار على مركز الحبيل برجال ألمع



محايل 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

هطلت أمس أمطار غزيرة على مركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع، شملت معظم أرجاء المركز، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:36ت م

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