

محايل 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

نفّذت بلدية رجال ألمع جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت 25 جولة تفتيشية عن مصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 محلات تجارية، وتدوين 9 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية للوقوف على عمل المحلات التجارية المعنية بتصنيع المواد وبيعها لضمان الصحة العامة.

// انتهى //

21:36ت م

0137





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية رجال ألمع تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على المحال التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.