السعودية اليوم / وزراء نقل الأردن ومصر والعراق يؤكدون ضرورة تطوير البنية التحتية للنقل في بلادهم



عمّان 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

أكد وزراء نقل الأردن ومصر والعراق ضرورة تطوير البنية التحتية في مجال نقل الركاب والبضائع والنقل الجوي والسككي والبحري في بلادهم ، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وبيّن وزراء النقل خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان أن التحديات التي تواجه قطاع النقل في بلادهم تتمثّل بالزيادة المطردة في عدد السكان والمنشآت الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى الوضع السياسي والأمني الذي تشهده المنطقة بشكل عام.

// انتهى//

21:07ت م

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