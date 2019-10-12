السعودية اليوم / مقتل 16 شخصًا في هجوم على مسجد شمال بوركينا فاسو



واغادوغو 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

قُتل 16 شخصًا وأصيب آخرون بجروح في هجوم استهدف مسجدًا في شمال بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية قولها إن "مسلحين هاجموا المسجد الكبير في سالموسي، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل".

وأوضحت أن 13 شخصًا لقوا حتفهم فورًا بينما قضى ثلاثة متأثرين بجروحهم في وقت لاحق, مبينة أن جريحين حالتهما خطرة.

// انتهى //

20:55ت م

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