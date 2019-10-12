الدفاع السعودية تعلن استقبال تعزيزات إضافية أمريكية

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العين الإخباريةالسبت 2019/10/12 11:13 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمير محمد بن سلمان
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، السبت، استقبال تعزيزات إضافية أمريكية، مؤكدة أن واشنطن تشارك الرياض الحرص على حفظ الأمن الإقليمي.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع إنه تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين البلدين لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، والاقتصاد العالمي.
وأكد المصدر أن استقبال التعزيزات الإضافية جاء إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين البلدين.
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الإقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال.
وأوضح أن السعودية ترى في الشراكة العسكرية مع واشنطن امتداداً تاريخياً للعلاقات الاستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين.
وفي وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستنشر قوات إضافية ومعدات عسكرية بالسعودية للمساعدة في ردع العدوان الإيراني.
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