أمير الرياض يعزي في وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان

2019-10-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز- رحمها الله- خلال زيارة قام بها سموه، مساء اليوم، لمقر العزاء بالرياض.

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وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب الأمير بندر بن سلطان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.