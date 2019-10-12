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فيديو.. عاصفة بروق تحول ليل العارضة إلى نهار
متابعات الخليج 365 - العارضة
وثق مقطع فيديو متداول عاصفة بروق تضرب العارضة في منطقة جازان، وقد أحالت ظلمة الليل إلى نهار، وقال موثق المقطع: إن هذه العاصفة تبشر بموجة غزيرة من الأمطار على العارضة وشرق المملكة بوجه عام.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر هطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تسبق برياح نشطة على أجزاء من المناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
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