توقعات حالة الطقس غدًا في السعودية .. استمرار فرص هطول أمطار رعدية…

توقعات حالة الطقس غدًا في المملكة العربية السعودية حسب تقرير قطاع شؤون الأرصاد – الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أشارت إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية ( من متوسطة إلى غزيرة) على بعض مناطق المملكة يوم غد وبعد غد، والتي تكون مصحوبة برياح نشطة تصل إلى (50كم/الساعة) أو أكثر، مما تؤدي إلى الحد من الرؤية الأفقية لتسببها في إثارة الأتربة والغبار، وذلك على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

وحسب التوقعات أيضًا استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل والشرقية، والقصيم والرياض)، كما ويتوقع تشكُّل الضباب خلال خلال ساعات الليل وحتى الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

حالة البحر الأحمر والخليج العربي المتوقعة غدًا

وعن حالة البحر الأحمر والخليج العربي، أوضحت توقعات الأرصاد بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، على الجزء الجنوبي، وتبلغ سرعتها ما بين 15و 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وعلى الخليج العربي ستكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 14- 34 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

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درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مدن ومناطق المملكة

الدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد العظمى والصغرى بالدرجة المئوية في مدن ومناطق أنحاء المملكة كما يلي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 39 27 المدينة المنورة 38 27 الرياض 36 24 جدة 35 27 الدمام 39 26 أبها 26 14 تبوك 35 22 بريدة 36 24 حائل 34 22 الباحة 27 17