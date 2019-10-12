لائحة التأشيرة السياحية .. واجبات ومحاذير حامل التأشيرة وعقوبات…

بعد ما أطلقت المملكة العربية السعودية التأشيرة السياحية الإلكترونية مؤخرًا، والتي بموجب قرار تطبيقها منحت نحو 49 دولة من أنحاء العالم الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي السعودية بهذف الزيارة لغرض سياحي، عن طريق الإنترنت أو في المنافذ الحدودية عند الوصول، ومن المفيد للراغبين في زيارة المملكة بهدف السياحة ان يكونوا على اطلاع بكافة تفاصيل لائحة التاشيرة السياحية، وعلى وجه الخصوص الواجبات والمحاذير على حامل هذه التأشيرة وهو ما سنوضحه في هذا التقرير، حسبما ورد في اللائحة التي نشرتها جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم رقم 4800.

لائحة التأشيرة السياحية

تفاصيل لائحة التأشيرة السياحية

تضمنت اللائحة على 13 مادة، واستهلت المادة الأولى بتعريفات بالكلمات الواردة باللائحة وأما أبرز ما ورد في اللائحة فهو التالي:

صلاحية التأشيرة

وهي تكون وفقًا لنوعها :

إذا كانت دخول لمرة واحدة، فصلاحيتها تكون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ حصوله عليها، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهراً.

إذا كانت التأشيرة من أجل دخول متعدد، تكون صلاحيتها لمدة سنة تبدأ من تاريخ حصوله عليها، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر.

كيفية الحصول على التاشيرة السياحية

يمكن لرعايا الدول التي منحت حق طلب تأشيرة سياحية، يمكنهم طلبها بإحدى الطرق التالية:

التأشيرة عند الوصول: وهي التـي يطلبها السائح عند وصوله إلى أحد منافذ المملكة، وذلك بعد قيام الشركة الناقلة بالتأكد من أن جنسية السائح من ضمن الجنسيات المصرح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة، وتُستكمل إجراءات إصدار التأشيرة لدى مكاتب الجوازات أو أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ المملكة.

التأشيرة الإلكترونية: وهي التـي يتقدم السائح بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://www.visitsaudi.sa/

الحصول على التأشيرة من خلال إحدى ممثليات المملكة العربية السعودية في الخارج.

واجبات على السائح

يتوجب على طالب التاشيرة السياحية القيام بما يلي:

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تعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة.

حمل جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز.

الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة.

تسجيل عنوانه داخل المملكة.

دفع رسوم التأشيرة.

ألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (18) سنة، إلا إذا كان برفقة ولي أمره.

كيفية حصول السائح من الدول غير مشمولة بالقائمة على تأشيرة سياحية

السائح الذي يحمل جنسية غير الدول المشمولة بالقائمة يمكنه الحصول على التاشيرة السياحية عبر ممثليات المملكة بالخارج وفق شروط وتقديم الآتي:

تذكرة عودة.

حجز سكن داخل المملكة.

شهادة تعريف بالعمل.

إثبات الملاءة المالية.

خط سير الرحلة.

كافة المعلومات الشخصية، ومنها عنوان سكنه في بلده.

ويستثنى من هذه المتطلبات، الحاصل على تأشيرة سياحية أو تجارية –سارية المفعول- من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقاً للمادة (الرابعة).

ويراعى عند دراسة طلب الحصول على التأشيرة، الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تكون المملكة طرفاً فيها، ومبدأ المعاملة بالمثل.

رسوم التاشيرة السياحية

يستوفى مبلغ 300 ريال سعودي وهو الرسم المقرر مقابل الحصول على التأشيرة السياحية وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 5-1-1441هـ.

المحاذير على السائح في المملكة وعقوبات المخالفة

على السائح خلال تواجده على أراضي المملكة التقيد والإلتزام بما يلي:

الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة.

حمل الوثائق الثبوتية لهويته في كل الأوقات.

الغرض الرئيس الذي من أجله مُنح التأشيرة.

عدم أداء فريضة الحج.

عدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.

عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر.

صلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها.

وأما عقوبة المخالفين من السائحين لتلك القيود والإلتزامات وما ورد في لائحة التاشيرة السياحية، فيًطبق عليهم العقوبات المنصوص عنها في الأنظمة ذات العلاقة.