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محمد بن مسعود - الدمام - التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، سفير دولة فلسطين في المملكة باسم الآغا؛ الذي كان في وداع بعثة "الأخضر" بمطار الأمير نايف بالقصيم قبل مغادرتهم إلى دولة فلسطين مرورًا بمملكة الأردن.
يُشار إلى أن المنتخب السعودي سيواجه نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل على ملعب فيصل الحسيني في مدينة رام الفلسطيني لحساب منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
يُذكر أن منتخب السعودية يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين ونقطتين لليمن.المنتخب السعودي الأخضر السعودي الاتحاد السعودي رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم ياسر المسحل سفير دولة فلسطين في المملكة باسم الآغا
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 09:53 PM
التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، سفير دولة فلسطين في المملكة باسم الآغا؛ الذي كان في وداع بعثة "الأخضر" بمطار الأمير نايف بالقصيم قبل مغادرتهم إلى دولة فلسطين مرورًا بمملكة الأردن.
يُشار إلى أن المنتخب السعودي سيواجه نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل على ملعب فيصل الحسيني في مدينة رام الفلسطيني لحساب منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
يُذكر أن منتخب السعودية يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين ونقطتين لليمن.
، سفير فلسطين يودع بعثة المنتخب السعودي قبل السفر إلى الأردن ،
المصدر : الخليج 365
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