، شاهد.. ناقلة النفط الإيرانية المعطوبة في البحر الأحمر ،

محمد بن مسعود - الدمام - إحدى الصور تُظهر وجود ثقب في جسم السفينة

نشر موقع "نور نيوز" الإيراني اليوم السبت مجموعة من الصور لناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" التي تعرضت لكسر في مقدمتها؛ نتج منه تسرب نفطي عند عبورها البحر الأحمر أمس.

وتُظهر إحدى الصور وجود ثقب في جسم الناقلة، وتسرُّب النفط منه.

وكان المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي قد أفاد بوصول رسالة إلكترونية أمس من قبطان الناقلة "سابيتي" التي تحمل العلم الإيراني، تفيد "بتعرُّض مقدمة الناقلة لكسر"؛ نتج منه تسرُّب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.

وأوضح المتحدث أنه عند تحليل المعلومات من قِبل مركز التنسيق، بهدف تقديم أي مساعدة لازمة، تبيَّن أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحريًّا جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبُّع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز.

ناقلة نفط ناقلة نفط إيرانية