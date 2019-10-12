، إيران: مستعدون للحوار مع السعودية بوساطة أو بدونها ،

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت قبل زيارة من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإيران إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية، سواء عبر وسيط أو بدونه.
وردًّا على سؤال عن تقارير، أفادت بأن عمران الذي من المقرر أن يصل إلى إيران خلال ساعات قد يحاول التوسط بين طهران والسعودية، قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية: "لا علم لدي عن أي وساطة".
ونقلت هيئة الإذاعة الإيرانية عن موسوي قوله: "لقد أعلنت إيران أنها مستعدة دائمًا، عبر وسيط أو بدونه، لإجراء محادثات مع جيرانها، بما في ذلك الرياض؛ وذلك لإزالة أي سوء فهم".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده مستعدة لمناقشة القضايا الإقليمية مع السعودية.وزارة خارجية إيران إيران باكستان السعودية رئيس وزراء باكستان عمران خان
إيران: مستعدون للحوار مع السعودية بوساطة أو بدونهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-12
قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت قبل زيارة من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإيران إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية، سواء عبر وسيط أو بدونه.
وردًّا على سؤال عن تقارير، أفادت بأن عمران الذي من المقرر أن يصل إلى إيران خلال ساعات قد يحاول التوسط بين طهران والسعودية، قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية: "لا علم لدي عن أي وساطة".
ونقلت هيئة الإذاعة الإيرانية عن موسوي قوله: "لقد أعلنت إيران أنها مستعدة دائمًا، عبر وسيط أو بدونه، لإجراء محادثات مع جيرانها، بما في ذلك الرياض؛ وذلك لإزالة أي سوء فهم".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده مستعدة لمناقشة القضايا الإقليمية مع السعودية.
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
08:46 PM
"موسوي": نرغب في محادثات مع الرياض لإزالة أي سوء فهم
قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت قبل زيارة من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإيران إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية، سواء عبر وسيط أو بدونه.
وردًّا على سؤال عن تقارير، أفادت بأن عمران الذي من المقرر أن يصل إلى إيران خلال ساعات قد يحاول التوسط بين طهران والسعودية، قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية: "لا علم لدي عن أي وساطة".
ونقلت هيئة الإذاعة الإيرانية عن موسوي قوله: "لقد أعلنت إيران أنها مستعدة دائمًا، عبر وسيط أو بدونه، لإجراء محادثات مع جيرانها، بما في ذلك الرياض؛ وذلك لإزالة أي سوء فهم".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده مستعدة لمناقشة القضايا الإقليمية مع السعودية.
، إيران: مستعدون للحوار مع السعودية بوساطة أو بدونها ،
المصدر : الخليج 365
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