، "هايكو ماس": ألمانيا تحظر تصدير أسلحة لتركيا يمكن استخدامها في سوريا ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرد فعل على العدوان التركي

أعلنت ألمانيا، اليوم السبت، حظر تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا، وفقاً لما ذكرته صحيفة ألمانيا.



فقد نقلت صحيفة "بيلد أم زونتاج" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله اليوم السبت إن حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا جاء كرد فعل على "الهجوم التركي على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا".



وقال الوزير للصحيفة الأسبوعية "على خلفية الهجوم العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، فإن الحكومة الفيدرالية (الألمانية) لن تصدر أي تصاريح جديدة لجميع المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها من قبل القوات التركية في سوريا".



يشار إلى أن ألمانيا صدرت أسلحة إلى تركيا في العام 2018 بقيمة 268 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث جميع صادرات الأسلحة الألمانية، وفقاً للصحيفة.ألمانيا أسلحة تركيا سوريا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأكراد