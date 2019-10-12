شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا علقت سائحة أجنبية على الدجاج السعودي (فيديو) والان مع التفاصيل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسائحة أجنبية توثق تفاصيل رحلتها السياحية إلى المملكة العربية السعودية ، عبر حسابها على تطبيق سناب شات.

ويظهر في مقطع الفيديو لحظة توقفها لتناول الطعام أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة في بريدة، ثم تناولت وجبة دجاج، معربة عن سعادتها بتناول الطعام في السعودية وجودته الفائقة، ما جعلها تشعر بأنه طعام مميز ومختلف.

وظهرت السائحة وهي تقود السيارة، مؤكدة أنها تحب قيادة السيارات في شوارع المملكة العربية السعودية.

وأضافت أنها تحب تناول الكليجا، وهي عبارة أقراص كعك مجوفة تصنع من الدقيق وتُحشى بالتمر أو العسل أو السكر أو دبس التمر أو بعض المكسرات.

وكانت المملكة العربية السعودية فتحت أبوابها، يوم الجمعة 27 سبتمبر، لمواطني 49 دولة، للدخول إلى أراضيها دون تأشيرة مسبقة ومنحهم تأشيرة سياحية.

وأصدرت السعودية قرار إصدار التأشيرة السياحية للدول، احتفالا باليوم العالمي للسياحة، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

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وظهرت السائحة وهي تقود السيارة، مؤكدة أنها تحب قيادة السيارات في شوارع المملكة العربية السعودية.

وأضافت أنها تحب تناول الكليجا، وهي عبارة أقراص كعك مجوفة تصنع من الدقيق وتُحشى بالتمر أو العسل أو السكر أو دبس التمر أو بعض المكسرات.

وظهرت السائحة وهي تقود السيارة، مؤكدة أنها تحب قيادة السيارات في شوارع المملكة العربية السعودية.

وأضافت أنها تحب تناول الكليجا، وهي عبارة أقراص كعك مجوفة تصنع من الدقيق وتُحشى بالتمر أو العسل أو السكر أو دبس التمر أو بعض المكسرات.