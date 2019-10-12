حماية البيئة تفعل "خطة مكافحة التلوث" بعد التسرب النفطي من الناقلة الإيرانية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنها فعلت الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت بالتعاون مع الجهات المختصة إثر التسرب النفطي من ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية في البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم، إجراء عملية تقييم الآثار البيئية التي ترتبت على ذلك، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة بيئيا.

تعرضت ناقلة نفط إيرانية الجمعة إلى ضربتين صاروخيتين، ما تسبب بتسرّب النفط في البحر الأحمر، وفق ما أعلنت الشركة المالكة لها.

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وأفادت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المشغّلة لأسطول ناقلات النفط في إيران ، في بيان ، أن انفجارين منفصلين ضربا هيكل السفينة على بعد نحو 100 كلم قبالة سواحل جدّة.

وأفادت أنهما “كانا على الأرجح نتيجة ضربات صاروخية”، مشيرة إلى أن “جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة مستقرّة كذلك”.

وأكّدت الشركة الحكومية أن العمل جارٍ لإصلاح الناقلة نافية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اندلاع حريق على متنها.