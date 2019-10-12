شكرا لقرائتكم خبر عن الصقار القحطاني يروي لـ«الخليج 365» قصته مع الأمير نايف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أكد الصقار فيصل القحطاني لـ«الخليج 365»، أن الصقور وصيد الطيور موروث تاريخي، وكان من الأمور التي تبناها الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- واهتم بها، وجعلنا نحب اقتناء الصقور ونحرص على استمرار هذه الهواية.

وأضاف: «واصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف دعم هذا الموروث بإقامة مثل هذه المعارض، حرصاً على استمرار هذا الإرث التاريخي الجميل».

وذكر القحطاني لـ«الخليج 365» قصة له خلال رحلة صيد شرفنا بها مع الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وقال: «كلفنا الأمير نايف بالبحث عن طير طيب وأصيل، فخرجت بالسيارة ووجدت طيراً أبيض، فرميت له شبكة وسُقت الشبكة برأس المخلاب، وكانت سعادة الأمير نايف به كبيرة، لذلك كان من المواقف التي لا تنسى».