شكرا لقرائتكم خبر عن البادي لـ«الخليج 365»: المسمار والسدة أبرز أمراض الطيور والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)
كشف الصقار والمدرب جابر البادي لـ "الخليج 365" عن الأمراض التي تصيب الطيور، وقال أبرزها مرضا المسمار والسدة حيث يصيب أحدهما كف الطير والآخر يضخم الكبد وغيرهما من الأمراض.
وأضاف البادي بأنه صقار ومدرب ولديه خبرة في علاج الطيور وأن جميع الأمراض التي تصيب الطيور لها علاج.
وهذه أول مشاركة له بالمعرض، ولفت انتباهه الإقبال الكثيف على معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية الذي انطلق أمس ويستمر لمدة خمسة أيام؛ وهو من الفعاليات المصاحبة لموسم الرياض.
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