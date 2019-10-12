شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تفعل «خطة مكافحة التلوث» بعد التسرب النفطي من الناقلة الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

فعَّلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت بالتعاون مع الجهات المختصة، إثر التسرب النفطي من ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية في البحر الأحمر.

وتقوم الهيئة بعملية تقييم الآثار البيئية التي ترتبت على ذلك، وتؤكد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة بيئياً.