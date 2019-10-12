«الأرصاد» تفعل «خطة مكافحة التلوث» بعد التسرب النفطي من الناقلة الإيرانية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)فعَّلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت بالتعاون مع الجهات المختصة، إثر التسرب النفطي من ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية في البحر الأحمر.
وتقوم الهيئة بعملية تقييم الآثار البيئية التي ترتبت على ذلك، وتؤكد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة بيئياً.
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