1.2 مليون مواطن تدربوا بأكاديمية الحوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت أكاديمية الحوار للتدريب تدريب نحو 1.2 مليون مواطن ومواطنة من خلال 2500 برنامج تدريبي، فيما بلغ عدد الحقائب التدريبية التي قدمتها 21 حقيبة تدريبية، في حين نفذت 1200 ورشة عمل مع قطاعات مختلفة.

وأكد مدير الأكاديمية إسماعيل العمري خلال اختتام مشروع «تبيان لوطن متلاحم» فعالياته الحوارية التي نفذتها جامعة الجوف ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الحالي، بمقر الجامعة، وبحضور أهالي المنطقة والطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، ومشاركة 60 متطوعا ومتطوعة أن «الأكاديمية قدمت 600 مبادرة من مثل المبادرات التي نحن بصددها اليوم وهي مشروع «تبيان لوطن متلاحم» الذي يعد من أهم المشاريع التي لاقت صدى وتفاعلا كبيرا بين الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكل شرائح المجتمع».

الفعاليات شملت تقديم:

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3 برامج تدريبية قدمها عدد من المدربين المعتمدين

300 طالب وطالبة وعضو وعضوة هيئة تدريس استهدفت تدريبهم

4 محاضرات قدمها نخبة من الأكاديميين والمشايخ والعلماء ومؤثري الإعلام

2000شخص من عموم أهالي المنطقة حضروها