أمير المدينة يوجه بمعالجة قصور الخدمات وتطوير الأحياء السكنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

أكد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة فيصل بن سلمان، ضرورة مضاعفة أداء القطاعات الحكومية لتحسين جودة الحياة والاهتمام بتطوير الأحياء السكنية في المدينة المنورة.

ودعا خلال ترؤسه الجلسة الثانية لمجلس المنطقة من دورته الثالثة، بحضور نائبه سعود بن خالد، القطاعات الخدمية كافة إلى استكمال البنية التحتية اللازمة في الأحياء، خاصة التي تعاني من بعض القصور في الخدمات العامة ومعالجة الملاحظات بشكل عاجل. وشدد على أن استمرار الوضع القائم في بعض تلك الأحياء لن يكون مقبولا، وأن الشفافية لا بد أن تتبع بعمل جاد ومتواصل لتحقيق رضا المستفيدين.

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ووجه بتشكيل لجنة عاجلة لعمل مسح كامل لأحياء غرب المدينة كمرحلة أولى، ومعالجة ما يلحظ من قصور في كفاءة الشوارع الداخلية، وبما يحقق انسيابية الحركة المرورية ويرفع من الكفاءة المطلوبة لتلك الشوارع. كما وجه هيئة تطوير المنطقة بتعزيز دور مكتب دعم المشاريع من خلال متابعة المشاريع المتعثرة وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية لمعالجة حالات التعثر التي قد تواجه تنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة.

واستهل الأمير فيصل بن سلمان اجتماع جلسة المنطقة بشكر جميع الأعضاء على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، منوها بدور عضو مجلس المنطقة الراحل المهندس عبدالعزيز القحطاني - رحمه الله - وإسهاماته في المشاركة لرفع مستوى الخدمات بالمدينة المنورة.

من جانبه أوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الأمين العام لمجلس المنطقة المكلف المهندس محمد بن عباس، أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إضافة إلى استعراض تقرير لجنة التنمية ومتابعة المشاريع عن حالة المشاريع المتأخرة والمتعثرة، وبحث المجلس الأسباب التي أدت إلى تعثر بعض المشاريع، وشدد على اتخاذ الحلول اللازمة التي تسهم في معالجة ذلك، بما يتواكب مع الاهتمام البالغ في مختلف المجالات التنموية الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مستوى الخدمات والمرافق على مستوى المدينة المنورة ومحافظاتها.

وأشار إلى استعراض نتائج دراسة استراتيجية طرق الاستفادة من المياه المعالجة بالمدينة المنورة التي تنتج يوميا، وبحث إمكانية زيادة استخداماتها في أعمال التشجير وري المزارع والمتنزهات وتغذية محطات التبريد والأعمال الإنشائية والاستخدامات الأخرى، واختتمت الجلسة باتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة.