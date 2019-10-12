خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الوزراء الإثيوبي بنوبل للسلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الدكتور آبي أحمد علي، بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام.

وقال الملك في برقية تهنئة «يسرنا بمناسبة منحكم جائزة نوبل للسلام، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح، ولشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الشقيق التقدم والازدهار».

من جهة أخرى عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله في وفاة أخيه سعد عمر جيله، رحمه الله.

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وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ وفاة أخيكم سعد عمر جيله - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء الإثيوبي بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام.

وقال ولي العهد «يسعدني بمناسبة منحكم جائزة نوبل للسلام، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولتكم ولشعبكم الشقيق».

كما عزى ولي العهد رئيس جمهورية جيبوتي في وفاة أخيه، حيث قال في برقيته «تلقيت نبأ وفاة أخيكم سعد عمر جيله ـ رحمه الله ـ وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».