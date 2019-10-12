الرياض تستضيف الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تنظم القوات البحرية الملكية السعودية (الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية)، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر المقبل بالرياض. وكانت القوات البحرية الملكية السعودية وشركة نجم الوقت (Star Time) وقعتا في وقت سابق اتفاقية تنظيم الملتقى وإطلاق التحضيرات الأولية للملتقى بحضور رئيس لجنة الملتقى البحري السعودي الدولي العميد البحري الركن فيصل الغميسي، ومدير عام الشركة المنظمة (نجم الوقت) شايع القحطاني. Advertisements ويقدم الملتقى الذي يأتي تحت عنوان (أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية) ستة محاور رئيسية تناقش الجوانب المتعلقة بأهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية. ويشتمل على مؤتمر ومعرض مصاحب مجهز للشركات المحلية والأجنبية لعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري. ويعد الملتقى فرصة لمناقشة التحديات وفرص تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية، حيث يلتقي فيه صناع القرار في البيئة البحرية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والشركات الرائدة حول العالم في هذا المجال.



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