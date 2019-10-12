النصر يتمسك بموسى ويرفض الصليهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

أعلنت إدارة نادي النصر تمسكها بالمحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، النيجيري أحمد موسى، خاصة أنه تبقى في عقده عامان بخلاف الموسم الحالي.

ويخضع موسى لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي خلال مباراة الفتح حرمته من تمثيل الفريق في الجولات الماضية، فيما سيكون جاهزا بدنيا في مباراة ديربي العاصمة أمام الهلال في 27 أكتوبر الحالي ضمن الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

كما أنه وحسب مصادر داخل البيت النصراوي، فإن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا يعتبر أحمد موسى أحد أهم أدواته ضمن خارطة الفريق وخططه الفنية، مما يجعل إدارة النادي أكثر تمسكا باللاعب وعدم الموافقة على إطلاق سراحه في حال تلقى عروضا من الدوري التركي أو الصيني ما لم يتم دفع 76 مليون ريال سعودي.

على صعيد آخر، لم يبد فيتوريا رغبة كبيرة في الاستعانة بخدمات لاعب وسط الشباب عبدالمجيد الصليهم الذي يدخل الفترة الحرة مطلع يناير المقبل، في ظل مطالبته بضرورة قطع فترة إعارة اللاعب سامي النجعي لضمك وإعادته في الفتره الشتوية ليبقى بجانب عبدالله الخيبري وعبدالرحمن الدوسري وعبدالعزيز الجبرين وبيتروس.

من جهة أخرى اقتربت الإدارة من توقيع عقد رعاية مع شركة لتأجير السيارات، بعد أن عقدت شراكة رسمية مع شركة خاصة بالمياه.