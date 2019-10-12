اختتام الجولة الفضية للمبارزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أسدل الستار أمس على بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 13 و20 عاما بصالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، بمشاركة 80 لاعبا. Advertisements وسيطر نادي العمران على منافسات سلاح السابر تحت 13 عاما، بعد أن حقق طه الهاشم المركز الأول وحل أحمد العمران ثانيا والحسن الشيخ ثالثا. وتوج أحمد هزازي (الجزيرة) بذهبية سلاح الأبيه، وحل مشعل العودان ثانيا وأحمد النعمة ثالثا، ونال محمد راغب (مدارس الرياض) ذهبية سلاح الفويل، وحل راشد الزهراني ثانيا وعبدالعزيز التويجري ثالثا. وفي منافسات سلاح الأبيه تحت 20 سنة، حقق عمر العكاس (النهضة) المركز الأول، وجاء حسين الطويل ثانيا ونواف الخالدي ثالثا، وخطف عبدالرحمن الزهراني (النهضة) ذهبية سلاح السابر، وحل سعد البقمي ثانيا وعلي البحراني ثالثا، في حين حصل محمد الدخيل (أكاديمية المبارز الأولمبي) على المركز الأول في سلاح الفويل، وحل علي تلاقف ثانيا ومهدي القروص ثالثا.



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