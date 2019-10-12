مجلس سوريا يعرض التطورات الميدانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية يضم رياض درار الرئيس المشترك للمجلس، وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس. وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن أعضاء الوفد أطلعوا الوزير شكري على تطورات الأوضاع الميدانية.



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