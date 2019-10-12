320 امرأة يمنية في سجون الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر عن أن 320 امرأة ما زلن معتقلات في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأن حكومة بلاده تعمل وتبذل جهودا كبيرة مع المجتمع الدولي من أجل إطلاق سراحهن.

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وأشار في كلمته في ختام مؤتمر وارسو للسلام والأمن، إلى استخدام تنظيمي القاعدة وداعش للمرأة في العمليات الإرهابية، مؤكدا أن الحكومة اليمنية تدعم قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام، وأصدرت قرارا بإنشاء لجنة وزارية لتنفيذه وإعداد خطة وطنية من أجل ذلك.

ونوه المسؤول اليمني بالمبادرة الخليجية وقال إنها «قادت إلى حوار وطني شامل خرج بوثيقة وطنية ومسودة للدستور أعطت للمرأة 30% من المشاركة السياسية، غير أن تمرد وانقلاب ميليشيات الحوثي أثر على المرحلة الانتقالية وحال دون تطبيق ذلك وتسبب في انتكاسة كبيرة للبلاد».

وحمل الوزير عسكر ميليشيات الحوثي الانقلابية أسباب كل ما يحصل من دمار وانتهاكات تجاوزت قتل وإصابة المدنيين خاصة النساء والأطفال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.