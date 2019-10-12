10 مدنيين قتلوا خلال العدوان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل عشرة مدنيين أمس في قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار في اليوم الرابع من العدوان التركي على شمال شرق سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن المدنيين قتلوا بنيران القوات التركية في ثلاث مناطق متفرقة، مشيرا إلى أن بينهم من قتل في قصف مدفعي وجوي وإطلاق نار.