قنبلة تخلي آلاف السكان في جوتينجن الألمانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جوتينجن
طالبت السلطات الألمانية نحو 14 ألف شخص في مدينة جوتينجن بمغادرة منازلهم بسبب الاشتباه في وجود قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
وقال المتحدث باسم المدينة أمس إن الأمور تسير على نحو جيد للغاية وبهدوء حتى الآن، مضيفا أنه تم إخلاء محطة القطار وتوجيه القطارات بعدم التوقف في جوتينجن.
كما حظرت السلطات الطيران فوق المنطقة التي يشتبه في وجود قنبلة بها.
وكان عمال بناء عثروا على جسم مشبوه الأسبوع الماضي، ويرجح خبراء المفرقعات أنه قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
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