إحباط تهريب طائرة تجسس إلى مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي أمس القبض على راكب إيطالى حاول تهريب طائرة مزودة بكاميرات فيديو محظورة حيازتها طبقا للقانون لإمكانية استخدامها فى التجسس داخل حقيبته لدى وصوله من المملكة. Advertisements وقالت مصادر بجمارك مطار القاهرة «أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 387 والقادمة من جدة اشتبه رجال الجمارك فى حقائب الراكب الإيطالى «أ . ج» وبتفتيش حقائبه تبين وجود طائرة مزودة بكاميرات فيديو بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها». وضبطت جمارك مطار القاهرة أمس أيضا راكبا مصريا حاول تهريب منظار ميدان عسكرى محظورة حيازته طبقا للقانون داخل حقيبته لدى عودته من الإمارات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب. وأوضح رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة إبراهيم عبداللطيف أنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة مصر للطيران رقم 913 والقادمة من دبي اشتبه رجال الجمارك فى حقائب الراكب المصرى «أ . ع» وبتفتيش حقائبه تبين وجود منظار ميدان عسكري محظورة حيازته طبقا لقوانين الأسلحة والذخائر والجمارك والاستيراد والتصدير والتعليمات الأمنية السارية.



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