القبض على نشطاء بيئة عرقلوا الحركة وسط أمستردام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الشرطة الهولندية على 130 متظاهرا من حركة «تمرد ضد الانقراض» أعاقوا حركة السير على أحد الجسور القريبة من مبنى بلدية العاصمة أمستردام.

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واحتشد عشرات المتظاهرين في الصباح وعرقلوا حركة السير في قلب العاصمة الهولندية لإجبار الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة لحماية المناخ.

وقال متحدث باسم المتظاهرين للإذاعة الهولندية «عند نقطة ما، ينتهي زمن المطالبة الودية وتوقيع الالتماسات».

ولم تكن سلطات أمستردام منحت ترخيصا للمظاهرة، وذكرت الشرطة أنها تدخلت بعدما رفض المتظاهرون الاستجابة لمطالبها بالانسحاب وإخلاء الطريق.