ميدفيديف لنهائي شنغهاي لتنس الأساتذة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ شنغهاي

صعد الروسي دانيل ميدفيديف إلى الدور النهائي في بطولات الأساتذة للمرة الثالثة هذا الموسم بعدما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7 /‏‏ 6 (7 /‏‏ 5) و7 /‏‏ 5 أمس في الدور قبل النهائي من بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة.

واحتاج ميدفيديف إلى ساعة واحدة و36 دقيقة للتغلب على منافسه اليوناني، والتأهل للدور النهائي للبطولة السادسة على التوالي.