ميدفيديف لنهائي شنغهاي لتنس الأساتذة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ شنغهاي
صعد الروسي دانيل ميدفيديف إلى الدور النهائي في بطولات الأساتذة للمرة الثالثة هذا الموسم بعدما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7 / 6 (7 / 5) و7 / 5 أمس في الدور قبل النهائي من بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة.
واحتاج ميدفيديف إلى ساعة واحدة و36 دقيقة للتغلب على منافسه اليوناني، والتأهل للدور النهائي للبطولة السادسة على التوالي.
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