إغلاق 15 محلا مخالفا في حي المعابدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 15 محلا مخالفا، وذلك خلال حملة تصحيحية في محرم الماضي على جميع المنشآت الغذائية الواقعة ضمن نطاق البلدية وفي إطار جهودها المستمرة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة بالمطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية. وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي أنه جرى خلال الحملة زيارة 589 منشأة غذائية، حيث تم إغلاق 15 محلا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على 169 محلا مخالفا للتعليمات الصحية، ومصادرة وإتلاف 310 كيلوجرامات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة أدوات حديدية وأوان تالفة، مؤكدا تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المنشآت المخالفة.

وأضاف أن البلدية مستمرة في تنفيذ خطتها الرقابية وتكثيف الزيارات الدورية من خلال مراقبي البلدية الذين يعملون على رصد وتصحيح المخالفات بهدف الحفاظ على الصحة العامة، والإسهام في تقديم غذاء صحي آمن للجميع.