وحدة تدريب على لغة الإشارة بنادي الصم في الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة الشرقية إنشاء وحدة للتدريب على لغة الإشارة تكون تابعة لقسم المسؤولية الاجتماعية بنادي الصم بالدمام، وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي التعليمي بلغة الإشارة، الذي يستهدف الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية كافة.

وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص أن مجلس إدارة النادي بدأ في التحضيرات والاستعداد لتنفيذ الدورات التدريبية، وذلك بعد تكوين قاعدة البيانات الخاصة بمدربي لغة الإشارة ومختلف تخصصاتهم، وذلك تفعيلا لتوجيه نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد في خطاب عمم على عدد من القطاعات الحكومية تضمن ضرورة تخصيص موظفين في تلك الجهات يجيدون لغة الإشارة والعمل على تدريبهم بالتعاون مع نادي الصم لتقديم الدورات التخصصية في لغة الإشارة للجهات الحكومية كافة ليكونوا مختصين باستقبال الصم من المواطنين والمقيمين كونهم فئة غالية يتطلب من جميع الجهات توفير وسائل التواصل معهم بالشكل المطلوب والمناسب.

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وأكد أن النادي لديه الاستعداد لتقديم البرامج التدريبية، مشيرا إلى أن لغة الإشارة هي لغة الصم فهم أولى بتنفيذ دورات لغة الإشارة للسامعين، حيث سيمنح السامع المترجم بطاقة مدرب أو خبير لغة إشارة من نادي الصم وتكون مهمته بعد الحصول على دورة الترجمة للصم حين يطلب منه ذلك في المؤتمرات والفعاليات.

وبين أن النادي ينطلق في برامجه النوعية التي يعمل عليها وينفذها الآن من رؤية 2030 الوطنية التي تنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات والمناحي.

ولفت الباحص إلى أن النادي يفتح أبوابه للجميع رجالا ونساء بمختلف الفئات العمرية لتلقي البرامج والفعاليات الملائمة لقدراتهم، وهو فرصة ثمينة لتنمية المهارات بهدف السعي لخدمة المجتمع.