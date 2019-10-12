رقم قياسي غير مسجل للعداء كيبتشوج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا

بات الكيني إليود كيبتشوج أول عداء يقطع أحد سباقات الماراثون في أقل من ساعتين، حيث أحرز ماراثون فيينا أمس مسجلا ساعة واحدة و59 دقيقة و40 ثانية.

ولن يجرى تسجيل الزمن الذي حققه كيبتشوج، بطل أولمبياد ريو 2016، في الماراثون الذي امتد لمسافة 195ر42 كيلومترا، كزمن قياسي عالمي نظرا لأنه لم يسجل في منافسة مفتوحة.

ولا يعد الزمن الذي سجله كيبتشوج في الماراثون اليوم معتمدا لدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى (إياف) كما كان الحال في ماراثون مونزا 2017 الذي كان يسعى من خلاله كيبتشوج أيضا لتسجيل أقل من ساعتين، لكنه أنهاه في ساعتين و25 ثانية.

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ويحمل كيبتشوج الزمن القياسي العالمي الرسمي لسباقات الماراثون، وقد حققه في ماراثون برلين عام 2018 حينما سجل ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية.

وقارن كيبتشوج إنجاز اليوم بذلك الإنجاز الذي حققه روج بانيستر في عام 1954 حيث كان أول عداء يقطع مسافة الميل في أقل من أربع دقائق.

وأبدى كيبتشوج سعادة بالغة عقب الماراثون، وصرح قائلا «لدي شعور جيد... أصبحت في المرتبة الأولى، أود أن ألهم الناس.»

وحقق كيبتشوج، الفائز بماراثون لندن 4 مرات، فوزه في حضور نحو 20 ألف متفرج وفي ظل درجات حرارة بلغت نحو 9 درجات.

وأبدى كيبتشوج إصرارا واضحا كما أبقى الابتسامة على وجهه حتى تجاوز خط النهاية واحتفل بالفوز مع زوجته وأطفاله، وكذلك مع فريق محفزي السباق (أرانب السباق).