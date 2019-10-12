ضبط 398 مخالفة في منشآت تجارية بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة ضبط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 398 مخالفة، وذلك خلال 2388 جولة تفتيشية، شملت عددا من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية، وذلك للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين. وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وستستمر الجولات خلال الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من مدى التزام المنشآت بقرارات التوطين.



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