الأوروجواي تتغلب على بيرو وديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ مونتيفيديو تغلب منتخب الأوروجواي على ضيفه بيرو 1-0 في مباراة ودية جمعتهما صباح أمس على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو عاصمة الأوروجواي. وسجل اللاعب الشاب بريان رودريجيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17، ليكون الهدف الثاني له خلال 3 مباريات مع المنتخب الأول.



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