السعودية | خطة سعودية للتعامل مع تسرب ناقلة النفط الإيرانية

شكرا لقرائتكم خطة سعودية للتعامل مع تسرب ناقلة النفط الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فعّلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت بالتعاون مع الجهات المختصة إثر التسرب النفطي من ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وأصدرت الهيئة بيانا أوضحت فيه أنها تقوم بعملية تقييم الآثار البيئية التي ترتبت على ذلك، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة بيئياً.

البيان

وأعلن حرس الحدود السعودي، السبت، أن الناقلة الإيرانية "سابيتي" تعرضت لكسر في البحر الأحمر نتج عنه تسرب نفطي.

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وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، بأنه "عند الساعة 11:47 الجمعة الماضية، تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة (Jeddah Radio) تتضمن تلقيها رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة والتي تحمل العلم الإيراني، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ"كسر"، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة".

وأضاف المتحدث: "عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز".

وتابع: "عند الساعة 15:50 تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرةً بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة".

وأكد حرس الحدود التزام وحرص السعودية على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.