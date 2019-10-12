السعودية | استشاري يحذر السعوديين من الأكلات الشعبية لهذا السبب!

شكرا لقرائتكم استشاري يحذر السعوديين من الأكلات الشعبية لهذا السبب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف استشاري أمراض السكري والسمنة والغدد الدكتور فهد القحطاني في حديثه لـ"العربية.نت" أن نسبة السمنة في السعودية وصلت إلى 36% ومن المتوقع أن تصل العام القادم إلى مستويات 44%.

وقال: "مستويات السمنة بين الإناث أكثر من الرجال ونحن لا نتحدث عن زيادة في الوزن، بل عن السمنة التي أحد أسبابها رغد العيش وقلة الحركة والإفراط في السعرات الحرارية".

وأضاف القحطاني: " أما بالنسبة للأكلات فما هو متعارف عليه تأثير الوجبات السريعة على سمنة الجسم، وهناك جانب مهم آخر يغفل عنه البعض وهو الأكلات الشعبية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، خاصة الرز الذي تم تصنيفه في بعض الدول من الأغذية التي تحتوي على سعرات عالية مقارنة بغيرها لكونه من الكربوهيدرات التي تتخزن على شكل دهون وسكريات".

Advertisements

الدكتور فهد القحطاني

وأوضح القحطاني فيما يخص الأكلات الشعبية المستمدة من البيئة والمكان أن هذه الوجبات كانت الرئيسية بصفة يومية لأطباق الآباء والأجداد الذين لم تكن لديهم سمنة بسبب أن لديهم شغلا وحركة ونشاطا يحرق السعرات الفائضة.

ولفت إلى أنه في الوقت الحالي ليست هناك الحركة الكافية والنشاط اليومي الذي يلتزم به الشخص ليتمكن من حرق السعرات العالية مقارنة بالجيل السابق الذين يعتمدون على النشاط في كسب قوت يومهم.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي العالمية فيديو مأساويا جديدا للهجوم التركي على شمال سوريا لأم كردية تحمل طفلتها المقتولة بنيران القوات التركية والميليشيات الموالية لها.

ويظهر الفيديو الأم وهي تحمل صغيرتها مخاطبة أردوغان عن سبب قتل طفلتها وماذا يريد منهم ومن الأكراد.