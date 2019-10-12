، 20 ألفًا يتظاهرون في باريس: "أردوغان إرهابي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نددوا بالهجوم التركي على شمال سوريا

تظاهر آلاف الأشخاص بينهم شخصيات سياسية فرنسية اليوم (السبت) في باريس دعمًا للأكراد في سوريا وتنديدًا بالهجوم التركي على مواقع الأكراد.

ووفقًا لما أوردته "فرانس 24"، تجمع آلاف الأشخاص بعد الظهر بدعوة من المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا في ساحة الجمهورية ثم بدأوا بالتوجه نحو ساحة شاتليه في قلب باريس.

وقدر المنظمون عدد المتظاهرين "بأكثر من 20 ألف شخص"، ونظمت تظاهرات أيضًا في عدة مدن فرنسية بعد ظهر اليوم.

وردد المتظاهرون هتافات "أردوغان إرهابي" و"أردوغان القائد الفعلي لداعش".

وشارك برلمانيون فرنسيون عديدون من أحزاب اليسار في التجمع وألقوا كلمات تنديدًا بالهجوم التركي.فرنسا باريس الهجوم التركي أردوغان تركيا سوريا