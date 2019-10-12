، "الأخضر الأولمبي" يحلّ ضيفًا على منتخب الصين ضمن الدورة الدولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا غدًا الأحد ضيفاً على منتخب الصين، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية، التي يشارك فيها "الأخضر" ضمن إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلتقي المنتخب الوطني بمنتخب الصين في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت الصين (الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة)، على ملعب وانتشو بمدينة تشونغتشينغ.

ميدانياً، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، قسم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة أمس أمام منتخب الأردن مرانًا استرجاعيًا، في حين طبقت المجموعة الثانية عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.



يذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.